Le motivazioni di Mourinho

– Prima José Mourinho, adesso Neymar. Se stia diventando o meno una moda è presto per dirlo, ma dopo lo Special One, anche il brasiliano ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Solo qualche settimana fa, l’asso del Paris Saint Germain si presentava in campo con i capelli colorati di rosa/fucsia, oggi di quel taglio dai colori sgargianti non c’è più, lasciando spazio alla testa completamente rasata, come lo stesso giocatore ha mostrato su Instagram.

Appena qualche giorno prima, il tecnico del Tottenham José Mourinho aveva sorpreso tutti presentandosi completamente rasato in campo: davanti alle telecamere aveva sostenuto che la sua era più una scelta pratica che di stile. “Sono andato a letto a dormire e al mio risveglio mi sono accorto che avevo i cappelli terribilmente arruffati. Così ho deciso di non pensarci più e ho chiesto di tagliarmeli a zero. Spero – ci ha scherzato su lo Special One – che ricrescano. Di tanto in tanto, mi piace fare qualcosa del genere e sperimentare. A volte vuoi sentire questa sorta di freddezza in testa e cambiare”.