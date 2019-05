Che non possono essere venduti olio, resina, inflorescenze e foglie di cannabis sativa, la cosiddetta marijuana light, perché la norma sulla coltivazione di questa pianta non li prevede tra i derivati commercializzabili. Chi li vende commette un reato, salvo che tali prodotti “siano in concreto privi di efficacia drogante”. E’ questo il passaggio più discusso della decisione, perché già adesso nei negozi si trova cannabis a bassissimo contenuto di thc, la sostanza considerata stupefacente.

Cosa succederà adesso?

Teoricamente in base alla decisione della Cassazione, che più avanti renderà nota la motivazione, già da oggi le forze dell’ordine possono sequestrare nei negozi i prodotti della cannabis sativa vietati e denunciare chi li vende. Ovvio che poi dovranno svolgersi processi all’interno dei quali la decisione appena presa dalla Cassazione, e anche il passaggio sull’efficacia drogante, diventerà fondamentale.

Da quanto tempo è in vendita questo tipo di cannabis?

La commercializzazione è iniziata due anni fa. Il numero dei negozi che la trattano è cresciuto molto rapidamente, ormai siamo a circa mille in tutto il paese. La marijuana light si acquista anche da distributori automatici e ci sono servizi di consegna a domicilio.

Perché fino ad oggi si vendeva liberamente la cannabis light?

Il punto di partenza era proprio la legge sulla coltivazione della canapa. Nell’elenco delle parti commercializzabili della pianta non ci sono fiori, l’olio e la resina, che i coltivatori buttavano via. Il fatto che però che questi derivati non fossero espressamente vietati ha spinto alcuni negozi a iniziare le vendite. Di solito con l’avvertenza che si tratta di prodotti da collezione, non da fumare o ingerire. Una precauzione per non avere guai giudiziari. Poi c’è la questione del thc, la sostanza considerata droga. Nella cannabis light ce n’è una quantità inferiore ai limiti di legge oltre i quali le sostanze si considerano stupefacenti. La stessa Cassazione ha detto che sotto lo 0,5%, il thc non è droga. La legge sulla commercializzazione della canapa pone agli agricoltori il limite di 0,2% ma prevede conseguenze penali sopra lo 0,6%.

Gli altri prodotti della cannabis sono vietati?

No e di fatto sono pochissimi i negozi che vendono solo fiori di cannabis light. Di solito, oltre a prodotti per fumare, in questi shop si trovano tra l’altro creme, saponi e shampoo, alimenti come cracker, biscotti o caramelle e più raramente anche indumenti e molto altro ancora. La vendita di questi prodotti può continuare.

Che differenza c’è con la cannabis terapeutica?

Quella è un farmaco, cioè ha una filiera produttiva è sottoposta ai controlli tipici dei medicinali. Inoltre per ottenerla ci vuole la ricetta di un medico. Viene coltivata all’Istituto farmaceutico militare e contiene percentuali di thc tra il 7 e il 22%. Si utilizza come antidolorifico o antispastico non di prima scelta, nel senso che il medico dovrebbe prescriverla se non hanno funzionato altri prodotti. In Italia è sempre più utilizzata e il nostro Paese deve comprarne molti quintali all’estero.

Perché le persone acquistano la cannabis light?

Il thc, come visto, è bassissimo ma ci sono altri principi attivi, in particolare il cbd. Si tratta di una sostanza rilassante che è non considerata droga e che può avere concentrazioni anche del 20-30% in questo tipo di canapa.

Quanto è grande il settore di produzione?

Secondo Coldiretti ci sono in Italia almeno 4mila ettari coltivati a canapa da 2mila aziende agricole, nate soprattutto negli ultimi due anni. Il Consorzio nazionale per la tutela della canapa industriale stima un giro d’affari nel 2018 di 150 milioni di euro.