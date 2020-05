Le richieste Sip

Ansia, paura, disturbi del sonno, attacchi di panico e adesso incapacità di rientrare in una fase di ripresa dopo settimane di clausura. C’era da aspettarselo che nella fase del dopo-lockdown si presentassero come uno tsunami i problemi di salute mentale. E per questo il paragone con le torri gemelle, azzardato dagli psichiatri, fa ancora più paura. La Sip, la società italiana di psichiatria fa una previsione: ci saranno sempre più pazienti con disturbi mentali e sempre meno psichiatri e operatori sanitari in grado di curarli. “Trecentomila pazienti in più, tra coloro che soffrono di ansia post-traumatica per i lutti, le perdite, il danno economico e l’incertezza per il futuro, svilupperanno disturbi psichici e faranno richiesta di aiuto ai servizi di salute mentale. I primi segnali di questa ondata stanno già investendo la rete di assistenza con un preoccupante impatto. È un aumento di un terzo rispetto ai 900mila già a carico dei servizi di tutta Italia”, denunciano Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, presidenti Sip. Per non parlare poi dell’abusi di alcol e sostanze.

Nella fase di crisi è stata, ovviamente, più rilevante la salute fisica, ma ora l’emergenza principale è la salute mentale. “La ricostruzione delle macerie sanitarie ed economiche non può prescindere dalla cura delle ferite psichiche, senza la quale il tessuto sociale sarà molto provato, con un rischio di aumento della povertà – avvertono gli esperti –. Per questo la SIP chiede di inserire, prioritariamente, nell’agenda del Governo e delle Regioni, proprio la cura dei disturbi mentali, con lo stanziamento immediato di almeno 40 milioni di euro per l’assunzione di 800 psichiatri e la diffusione della telepsichiatria per raggiungere un maggior numero di persone mantenendo in sicurezza operatori e pazienti. Per la formazione la SIP sta predisponendo corsi appositi per tutte le professionalità”

La sindrome della capanna

E anche chi non ha subito lutti o non è stato coinvolto in prima linea, subirà disturbi post-traumatici da stress, un’ondata di ansia e frustrazione da ritorno alla normalità. Gli psichiatri stimano un milione di persone con la “sindrome della capanna” con la paura di affrontare la vita precedente, uscire di nuovo e lasciare la casa che è diventata un rifugio. “È una reazione del tutto normale e comune anche per le persone più equilibrate psichicamente, conseguente all’eccezionalità della situazione, ma se il disagio si protrae per più di tre settimane ed è acuito dall’incertezza verso il futuro, dalla preoccupazione per la situazione economica e la precarietà del lavoro, in un caso su tre aumenta il rischio di sviluppare disturbi mentali, come la depressione maggiore, attacchi di panico e disturbi dell’adattamento. Se ansia, frustrazione, insonnia e irascibilità non sono temporanee bisogna rivolgersi ai medici perché esistono trattamenti concreti e di comprovata efficacia che possono migliorare la qualità di vita, la forza di ripresa e la capacità di tornare a scommettere su se stessi”.