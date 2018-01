Dopo la denuncia da parte di Newtopia, il rapper Mike Highsnob ha attaccato duramente Fedez e J-Ax.

Mike Highsnob, pseudonimo di Michele Matera, è stato denunciato dall’etichetta di J-Ax e Fedez per un danno da ventimila euro dovuto alla violazione di un patto di riservatezza. Pare infatti che l’ex artista di Newtopia abbia scritto dei versi offensivi relativi proprio alla sua passata esperienza fra le fila dell’oramai celebre etichetta discografica di Fedez e J-Ax.

Ecco i versi di Mike Highsnob che avrebbero scatenato la vicenda “Viva l’Italia dei rapper pacco, uno di questi era il mio capo, per uscire dal suo contratto sai la m… che ho mangiato.” Ma dopo la denuncia da parte della casa discografica il rapper si è sfogato in un’intervista con il Corriere della sera, dichiarando l’assurdità delle accuse che gli sono state rivolte.

Mike Highsnob e la denuncia da parte di Newtopia

Atteggiamento poco sportivo o conseguenza giusta? La risposta ai lettori, ma fatto sta che in seguito alla canzone pubblicata dal rapper, Newtopia lo avrebbe denunciato immediatamente. Tuttavia non sono tardate le dichiarazioni di Highsnob sulla questione: “Io ho giocato usando le regole del rap. Fabri Fibra attaccò Fedez usando rime più dirette. La realtà è che io sono un pesce piccolo e basta poco per mettermi fuori dal gioco” ha raccontato il rapper in un’intervista al Corriere della sera.

La causa legale per la violazione di contratto verrà discussa al tribunale di Milano il prossimo 6 febbraio. A Mike Highsnob sono stati richiesti venti mila euro di danni. Uno degli avvocati della società avrebbe spiegato che il risarcimento avrebbe a che vedere con la violazione del patto di riservatezza da parte del rapper.

La replica del rapper e le parole dell’avvocato

“Quello che dice è pura invenzione: parliamo di una semplice causa promossa su mio consiglio, per vicende di poco conto non coinvolgiamo nemmeno Fedez e J-Ax – chiarisce Magaletti, avvocato di Newtopia. – Loro non ostacolerebbero mai la libertà artistica di alcun cantante. Highsnob farebbe bene a emergere come artista anziché come venditore di fake gossip“ Ha detto Cristiano Magaletti, avvoccato della società.

Il rapper, a sua volta, ha replicato ancora: “Fedez conosce la mia storia e le mie finanze. E questo gli basta per crearmi un disagio. Ora devo spendere per l’avvocato i soldi con cui avrei potuto incidere due dischi. Mi piacerebbe poter continuare a dire quello mi pare almeno nelle canzoni. Nel rap questo si è sempre potuto fare“.

Insomma, la questione per ora resta aperta. E voi come la pensate?

