Da uno dei profili Twitter di Papa Francesco viene inviato un messaggio, in inglese, per ringraziare “il Signore per i nostri nuovi santi”. La parola ‘Saints’, preceduta dall’hashtag, si trasforma in un riferimento diretto ai New Orleans Saints, squadra che milita nella National Football League. Il tweet, nel quale viene visualizzato il simbolo del team, non sfugge agli appassionati di football di tutto il mondo e viene particolarmente apprezzato dai Saints della Nfl. New Orleans scende in campo a Jacksonville e batte i Jaguars per 13-6 al termine di una partita complicata. I Saints festeggiano e ringraziano il tweet del Pontefice: “Dopo questo, non potevamo perdere”.

