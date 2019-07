PORTO SANT’ELPIDIO (FERMO) – È morta dopo 6 giorni in rianimazione la bimba di quattro anni caduta in una piscina nel ‘Centro vacanze La Risacca’ di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano.

Lo ha comunicato l’ospedale di Ancona, dove era ricoverata, in un post su Facebook: “Abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina la scorsa domenica purtroppo non ce l’ha fatta. Tutto lo Staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera”.

La bambina era sfuggita al controllo dei genitori ed era finita in piscina. La piccola è stata notata da uno dei bagnanti, dopo alcune ricerche, con il volto sott’acqua.

I soccorritori del 118 e della Croce verde l’hanno rianimata con massaggio cardiaco. Poi è stata intubata e trasferita in eliambulanza, in condizioni molto gravi al Salesi di Ancona.