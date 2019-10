Parole e concetti forti sono contenuti nelle 34 pagine che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha formulato circa la vicenda del secondo presunto caso doping che vede coinvolto Alex Schwazer, attualmente squalificato per recidiva fino al 2024. Il giudice invierà copia dell’ordinanza che dispone un ulteriore supplemento di perizia alla Procura presso la Corte d’Appello di Colonia, città sede del laboratorio accreditato Wada dove tardivamente sono state consegnate le due provette (campione A e B) contenenti l’urina dell’ex marciatore azzurro. La richiesta è se l’autorità giudiziaria tedesca aveva condotto un’attività d’indagine nel 2017 quando è stata resa nota l’esistenza di messaggi di posta elettronica tra il legale della Iaaf, Ross Wenzel, il direttore del laboratorio di analisi di Colonia, Hans Geyer, ed il capo dell’antidoping della Iaaf, Thomas Capdevielle, nei quali era stata scritta la parola “complotto” (plot) contro Schwazer (abbreviato in AS).

Secondo il giudice Pelino “l’ipotesi della manipolazione rimane in campo ed è l’unica che non richieda una sperimentazione per dimostrarne la fattibilità”. Il gip nelle sue conclusioni sostiene che “se questa vertenza si chiudesse qui, su tutta la vicenda rimarrebbero profonde ombre che certamente non gioverebbero né all’indagato (Schwazer) né alla credibilità ed immagine delle istituzioni coinvolte”. Le istituzioni sono la Iaaf, l’associazione delle federazioni internazionali di atletica leggera, la Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ed il laboratorio di Colonia.