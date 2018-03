Doping, avvocato Joao Pedro: "Un integratore contaminato l'unica spiegazione"

Joao Pedro

ROMA – Circa novanta minuti. E’ la durata dell’audizione che ha visto protagonista il giocatore del Cagliari, Joao Pedro, davanti alla Procura antidoping di Nado Italia. Il calciatore è stato ascoltato dal procuratore Fabio Filocamo in merito alla doppia positività all’idroclorotiazide (un diuretico) nei controlli effettuati dopo le partite con Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio.

IL LEGALE: “CLIMA DISTESO” – Il calciatore brasiliano, accompagnato dalla moglie e dal figlio, ha lasciato verso le 18 gli uffici dello Stadio Olimpico di Roma insieme all’avvocato Ernesto De Toni e al procuratore Gaetano Mari. “Abbiamo trovato un clima disteso, molto sereno – ha dichiarato il legale – Il calciatore non ha fatto nulla e dopo questa audizione è ancor più sereno perché ha potuto spiegare. Un integratore contaminato? E’ l’unica spiegazione”.

AD APRILE LA DECISIONE SUL DEFERIMENTO – Joao Pedro è indagato per la doppia positività all’idroclorotiazide, diuretico proibito, riscontrata nei controlli successivi alle partite contro Chievo e Sassuolo dello scorso febbraio. La procura antidoping ha concesso alla difesa del tempo per presentare una nuova memoria sui dati ricevuti oggi pomeriggio: la decisione sul deferimento o meno del giocatore del Cagliari dovrebbe arrivare ad aprile. L’avvocato di Joao Pedro ha rilevato che la speranza del giocatore è quella di tornare in campo “al più presto”. Per quanto riguarda i tempi dell’inchiesta, De Toni ha spiegato che “ora la procura aspetterà noi per qualche giorno, perché i documenti ci sono stati consegnati solo oggi e ci hanno dato il tempo per presentare la nostra versione”. Il Tribunale nazionale antidoping non si esprimerà in ogni caso prima di Pasqua. Al momento, resta la sospensione provvisoria dell’attaccante brasiliano decisa dal Tna.