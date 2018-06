– Dieci mesi di squalifica per Sara Errani. Il Tas di Losanna rivede in maniera molto dura il caso di doping legato alla tennista azzurra, trovata positiva al ‘letrozolò lo scorso agosto e per questo sospesa due mesi dalla federazione internazionale. Uno stop contro il quale la Nado Italia aveva fatto ricorso, ritenendolo troppo lieve.

La squalifica – già scontati due mesi – va ora dall’8 giugno all’8 febbraio 2019. La tennista dovrà pagare 4mila franchi svizzeri alla Nado e perderà anche tutti i risultati conquistati dopo il ritorno in campo.

IL PRIMO STOP – Errani era stata squalificata dalla federtennis internazionale per due mesi a partire dal 3 agosto scorso ed era tornata in campo ad ottobre al torneo di Tianjin.

in Cina. Errani era stata privata dei risultati acquisiti tra il 16 febbraio (data della raccolta dei campioni) e il 7 giugno, con conseguente perdita dei punti nella classifica e dei premi vinti.

La romagnola, subito dopo il provvedimento della scorsa estate, si era difesa dicendo che si trattava di una sostanza, il letrozolo, che non migliora le prestazioni in un’atleta donna: “Sono stata sanzionata per ingestione involontaria di cibo contaminato, da una sostanza che non produce effetti migliorativi sulle performance di un’atleta di sesso femminile. Non ho mai assunto sostanze dopanti. Il letrozolo non è uno stimolante. Il letrozolo non è uno steroide anabolizzante. Il letrozolo non migliora le performance. Questo è tutto falso, perché è un inibitore, non una sostanza dopante per le donne. La sentenza ITF dice che non c’è evidenza che questa sostanza migliori le prestazioni di tenniste di elite. E invece su questa vicenda si è giocato sulla mia reputazione”.