Don’Stop Me Now dei Queen è la canzone che fa sentire meglio le persone. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sul Telegraph e condotta nel 2016 dal un team guidato dal dottor Jacob Jolij dell’Università di Groningen, in Olanda.

Un risultato che per alcuni può apparire scontato, ma che dimostra in qualche modo come una bella canzone possa avere un impatto positivo sulla vita delle persone. Ma in che modo la scienza è riuscita a dimostrare il livello di benessere che un singolo brano può offrirci? Scopriamolo insieme.

La formula utilizzata dal dottor Jolij e il suo team è semplice: si prendono in considerazione i battiti al minuto, la scala e il numero di accordi utilizzati in ogni canzone analizzata. A quanto pare basterebbero questi tre componenti a far capire quale canzone ci fa sentire meglio. Oltre ai fattori musicali, sono stati considerati però anche i testi.

Partendo dal presupposto che il gusto è un fatto personale, e che la musica si lega intimamente alla nostra memoria e alle nostre emozioni, il ricercatore afferma: “Ci sono alcuni criteri chiave per i compositori da considerare quando si creano canzoni per generare buon umore, ovvero il tema lirico, la chiave musicale e il tempo“.

Nel suo esempio il dott. Jolij enumera i testi a tema natalizio, che automaticamente ci rimandano a momenti felici. Ma anche i brani con un elevato numero di battiti al minuto, che inconsciamente ci donano energia. Alla fine è l’unione dei tre fattori a rendere una canzone perfetta per regalarci il buon umore.

Le 10 canzoni che fanno stare meglio

Al primo posto della graduatoria creata dal team di ricercatori olandesi c’è Don’t Stop Me Now della band di Freddie Mercury, ma non mancano nell’intera top ten altri grandi classici della storia della musica. Ecco la classifica:

1 – Don’t Stop Me Now dei Queen

2 – Dancing Queen degli ABBA

3 – Good Vibrations dei Beach Boys

4 – Uptown Girl di Billy Joel

5 – Eye of the Tiger dei Survivor

6 – I’m a Believer dei Monkees

7 – Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper

8 – Livin’ on a Prayer dei Bon Jovi

9 – I Will Survive di Gloria Gaynor

10 – Walking on Sunshine di Katrina and the Waves

