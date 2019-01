DEL DOLORE fisico gli uomini conservano un ricordo più nitido delle donne. E così, quando ricapita, risultano più sensibili e avvertono una sofferenza maggiore. Sono i risultati di uno studio condotto da ricercatori della McGill university di Montreal e dell’università di Toronto Mississauga e

• I RISULTATI

Quando l’ambiente dell’esperimento restava invariato, esseri umani e topi mostravano un’ipersensibilità al dolore, benché la causa scatenante – il calore avvicinato ad avanbraccio o zampa – fosse la stessa. E accadeva solo con soggetti di sesso maschile: gli uomini assegnavano al dolore sopportato un punteggio maggiore rispetto al giorno prima e i topi maschi mostravano una reazione più intensa.

I ricercatori credono che i topi e gli uomini associassero quel dolore, comunque blando, a quello che temevano sarebbe arrivato dopo: l’iniezione con l’aceto e gli esercizi con il polsino ovvero, il mal di pancia per i primi e uno sforzo molto intenso per i secondi (alla maggior parte il giorno prima era quell’esercizio era sembrato “straziante”). “Lo stress provocato da questa aspettativa ha causato una maggiore sensibilità al dolore – spiega Jeffrey Mogil, altro autore dello studio – Potevamo aspettarci una reazione più intensa il secondo giorno, ma non c’erano motivi di prevedere che fosse qualcosa di specifico per i maschi. È stata una completa sorpresa”.

I ricercatori hanno fatto anche un test in più, solo sui topi, per verificare che il fattore scatenante nel processo osservato fosse proprio il ricordo del dolore già avvertito: hanno iniettato un farmaco ‘blocca ricordi’, noto come Zip, e quando hanno ripetuto l’esperimento hanno visto che i roditori non sembravano aver memoria del dolore.

• I POSSIBILI SVILUPPI

La ricerca canadese rafforza la tesi – sempre più diffusa tra gli studiosi – che vede la memoria di un trauma passato tra i fattori determinanti del