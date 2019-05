“Da atleta come voi, voglio fare un appello a tutte quelle ragazze che si impegnano quotidianamente nello sport, che rappresenta i valori che ci devono guidare, e nello studio, che ci prepara per quello che vogliamo diventare. Quindi è importante riuscire in entrambe le attività. Donna Sport vuole credere proprio nel coraggio e nella determinazione e ha messo in palio premi che spero sarete voi a vincere. Quindi che cosa aspettate a partecipare?”. Con queste parole Martina Caironi, campionessa paralimpica, due ori a Londra 2012 e Rio 2016, lancia un appello alle giovani atlete e paratlete a cui è rivolto ‘Donna Sport – Atlete di Valore, Persone di Successo’, il concorso – giunto alla sua quinta edizione – rivolto a tutte le atlete e paratlete che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico fra quelle federate in ambito Coni e Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e che nell’anno scolastico/accademico 2017-2018 abbiano frequentato con successo un corso di studi. Se hanno avuto ottimi voti durante lo scorso anno scolastico, se credono nei valori autentici dello sport e frequentano un liceo o, nel caso delle paratlete, un corso universitario, possono partecipare. In palio buoni acquisto per abbigliamento e attrezzature sportivi, libri, Kindle e supporti informatici.

