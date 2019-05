Donna sgozzata a Piacenza: fermato il marito, è accusato di averla uccisa

PIACENZA – Lei è stata ritrovata in casa, dopo alcuni giorni in cui non si presentava al lavoro, sgozzata. Lui, il marito, si era reso irreperibile fuggendo coi figli piccoli di 2 e 5 anni. Rintracciato ieri in un autogrill sull’A4, in Veneto, ora è accusato di aver ucciso la moglie.

I carabinieri hanno sottoposto a fermo, su disposizione della Procura di Piacenza, Abdelkrim Foukahi, marocchino di 41 anni. E’ accusato di aver ucciso la moglie, Damia El Essali, 45 anni, trovata sgozzata ieri mattina nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). L’uomo è stato individuato grazie alla targa dell’auto, segnalata dai varchi autostradali. Ora si trova in carcere a Venezia.

Damia El Essali e Abdelkrim Foukahi

Gli investigatori ritengono che verosimilmente i due bambini non abbiano assistito all’omicidio della madre, né abbiano avuto coscienza di quanto successo. L’uomo ieri mattina avrebbe portato i due bambini, di due e quattro anni, a scuola. Poi li sarebbe andati a prendere ed è partito con loro in auto. Si era fermato nell’area di servizio per farli mangiare. Ma la macchina era seguita dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri che sono intervenuti.

La donna lavorava alla vicina Vetreria di Borgonovo, ma mancava dal lavoro da qualche giorno. Sono stati proprio il datore di lavoro e le colleghe a dare l’allarme. Una sua collega ha poi raccontato di averla vista stranamente turbata negli ultimi giorni e di aver raccolto una sua confidenza in cui le diceva di essere “triste e preoccupata” senza specificare però il motivo. “Era brava, lavorava tanto e amava i suoi figli”,le testimonianze di chi le era vicino.





