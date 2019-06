LA DONAZIONE del sangue è un gesto d’amore verso gli altri, volontario e gratuito. Un aiuto spontaneo che l’Organizzazione mondiale della Sanità celebra con il World Blood Donor Day. Il 14 giugno, infatti, è la Giornata mondiale dedicata ai donatori e alla ricerca di nuovi volontari per raggiungere l’autosufficienza di sangue a livello globale e per salvare milioni di vite, come già sta accadendo. Il tema scelto quest’anno è la “sicurezza”, sia di chi dona sia di chi riceve. Sede della cerimonia del 2019 è Kigali, in Ruanda, in un continente, quello africano, dove ancora c’è molto lavoro da fare per raggiungere gli standard fissati. Per il prossimo anno l’Oms ha invece scelto l’Italia come luogo per festeggiare questo appuntamento.

Il nostro Paese, secondo i dati presentati dal Centro Nazionale Sangue all’auditorium “Piccinno” del Ministero della Salute il 12 giugno, è autosufficiente per quanto riguarda il sangue intero, per i derivati del plasma invece si è raggiunto il 70 per cento del fabbisogno. “Il sistema italiano – ha detto la ministra Giulia Grillo – è un modello da seguire. Proprio la candidatura per il World Blood Donor Day del 2020, così come il nuovo portale sulle donazioni, sono esempi di una collaborazione sempre più stretta fra tutti gli attori del sistema”. Durante la stessa mattinata, all’infermeria della Camera, deputati e senatori hanno donato il sangue, una tradizione ormai consolidata a cui è seguita la consegna delle benemerenze dell’Associazione Volontari Italiani Sangue per gli onorevoli che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni.

Italiani sempre più generosi

Dopo alcuni anni di diminuzione, nel 2018 in Italia i donatori di sangue sono cresciuti dello 0,2 per cento. Sono 1.682.724 e alcuni di questi si sono “riattivati” proprio lo scorso anno, visto che i nuovi donatori sono stati 371mila, il 3,7 per cento in meno del 2017. Tra le regioni che hanno registrato un incremento maggiore la provincia autonoma di Bolzano (+8,7%), la Lombardia (+7,1%) e il Lazio (+1,9%). Ma è il Friuli Venezia-Giulia ad avere il rapporto tra donatori e abitanti più alto: 39,5 ogni mille. La carenza di nuovi donatori si è registrata principalmente in Campania (-6,7%), Abruzzo (-4,7%), Calabria (-4,6%) e Sardegna (-4%). Del sangue donato hanno beneficiato 630mila trasfusi per un totale di quasi tre milioni di trasfusioni.

L’importanza del plasma

Non meno importanti sono le donazioni in aferesi, che permettono cioè di donare solo parti del sangue intero come le piastrine o il plasma, utilizzato per la produzione di medicinali. Sono stati 202mila i donatori che si sono prestati a questa donazione (-1,6 rispetto al 2017) e che hanno permesso di raccogliere 840mila chili di plasma. “Per convincere i donatori a donare plasma – spiega Gianpietro Briola, presidente dell’Avis – il sistema italiano dovrebbe riuscire a essere più flessibile adattandosi ai nuovi lavori: fasce orarie più elastiche e la possibilità di donare nel finesettimana. Le stesse accortezze che sarebbero utili per attrarre maggiormente i giovani”.

Donatori sempre meno giovani

C’è infatti un dato negativo tra quelli presentati dal CNS. I donatori tra i 18 e i 25 anni sono in calo dal 2013 e, nel 2018, sono stati 210mila. Un trend che ha colpito anche la fascia tra i 26 e i 35, che può contare su appena 290mila donatori. Neanche l’ingresso dei nati nel Duemila, che nel 2018 hanno fatto la loro prima donazione, è riuscita a invertire una tendenza che le associazioni stanno cercando di combattere. “I ragazzi sono molto sensibili a questo tema. Ma un grande ostacolo – spiega Briola – è dato dall’instabilità lavorativa e dagli spostamenti per studio o lavoro. Abbiamo notato che andando avanti con l’età, la costanza cresce di pari passo con l’aver trovato riferimenti e certezze”.

I medici sono sempre meno

Le donazioni in Italia poggiano su 270 Centri trasfusionali. In un anno, tra il 2017 e il 2018, si sono “persi” 64 medici in dieci Regioni e si stima che, nei prossimi dieci anni, i servizi trasfusionali avranno bisogno di 500 nuovi dottori per sostituire quelli che andranno in pensione. “Viviamo in una situazione di sostanziale equilibrio, ma in alcune regioni periodicamente è necessario ricorrere al sistema della compensazione. Inoltre – ha spiegato Giancarlo Liumbruno, direttore generale del CNS – paghiamo l’assenza di una specializzazione in Medicina trasfusionale: abbiamo chiesto agli assessorati alla Salute delle Regioni, insieme ai presidenti dei collegi dei professori di Ematologia e Patologia clinica, di aumentare la disponibilità di borse di studio per questa specialità per coprire gli organici nei Servizi trasfusionali”.

Un donatore su mille scopre un’infezione

La sicurezza in Italia

Il tema scelto dall’Oms per la Giornata mondiale dei Donatori di Sangue del 2019 è la “sicurezza”. L’Italia, da questo punto di vista, è uno dei Paesi all’avanguardia. “Da più di dieci anni – chiarisce Briola – non si registra un caso di trasmissione di una malattia da un paziente a un donatore grazie ai nostri macchinari e al controllo in laboratorio. Il rischio zero in medicina non esiste, ma bisogna avvicinarsi il più possibile”.

Il lavoro si concentra anche su questioni più pratiche, come la verifica del gruppo sanguigno del ricevente e della sacca di sangue che si sta per utilizzare. Una possibilità d’errore ridotta grazie alla doppia lettura del codice a barre. E poi la difesa da minacce esterne: “Soprattutto in estate – spiega Briola – si monitorano le malattie degli insetti analizzando dei campioni. Se in una provincia c’è il rischio che infettino il sangue dell’uomo, si decide per una sospensione temporanea delle donazioni in una provincia oppure si analizza la provetta del donatore prima di inserire l’ago della donazione”.

Un appello per l’estate

Con l’arrivo del caldo e delle vacanze, l’estate è il periodo dell’anno in cui si ricorre spesso alle scorte perché le sacche donate sono poche. Per questo donare sangue, che può essere utilizzato nei 40 giorni successivi, è ancor più importante. “Gli ospedali non vanno in ferie, così come i malati cronici e i trapianti. Per questo – conclude il presidente dell’Avis – è importante non saltare ai mesi successivi”.



Le iniziative delle associazioni

Sono molti gli eventi organizzati dalle associazioni italiane in occasione della Giornata mondiale per ringraziare i donatori e per cercarne di nuovi. Convegni, gazebo e serate a tema sono state organizzate dalle 3.400 sezioni dell’Avis sparse lungo tutto il Paese. Il 13 giugno ad esempio, in piazza Italia a Seregno (Monza-Brianza) si gioca a “Be Presilient“, un progetto che ha l’obiettivo di far capire l’importanza di garantire una scorta costante di sacche di sangue evitando le “mobilitazioni di massa” viste in occasione di incidenti e tragedie. Il giorno seguente, nella vicina Vimercate, gratis per tutti il concerto jazz della Swingtime Big Band, diretta dal maestro Alberto Caiani (alle 21, in Piazza Linificio). Il 15, in piazza Cavalli a Piacenza, è prevista una serata di divertimento con il comico Raul Cremona. Stesso giorno in cui, in occasione della festa regionale della Toscana, all’Accademia navale di Livorno si salirà “Tutti a bordo”: testimonial d’eccezione il ct della Nazionale campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi.

Tra le varie iniziative organizzate dai volontari della Fidas spicca la nuotata solidale a Ischia. Domenica 16 giugno, nello splendido mare dell’isola, i donatori e alcuni atleti delle Fiamme Oro si tufferanno insieme in acqua non solo per promuovere la donazione di sangue, ma anche per invogliare a seguire uno stile di vita sano come quello che viene richiesto ai volontari che donano. Per la sera del 14 la Fratres (in collaborazione con Fidas) ha organizzato a Tricase (Lecce) il convengo “Donando s’impara”. A seguire un’esibizione di calcio freestyle, il concerto dei Glorify e o spettacolo comico Ciciri e Tria.

Dal 14 al 16 giugno, infine, la Croce Rossa Italiana sarà presente in più di 120 piazze italiane, nelle scuole e nelle Università per aumentare la consapevolezza sul valore della donazione del sangue e incoraggiare i donatori a compiere un gesto importante. Le emoteche della CRI saranno disponibili in molte città, tra cui Roma (presso la sede centrale della Croce Rossa), Benevento, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, L’Aquila, Livorno, Napoli, Olbia, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rimini, Salerno, Siena, Sondrio, Torino, Trapani e Ventimiglia.