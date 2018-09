BASTERÀ sottoporsi a un prelievo di saliva – o del sangue – e rispondere a qualche domanda sul proprio stato di salute. Due operazioni “banali” che, se soddisfano specifici criteri, consentono di diventare a tutti gli effetti un possibile donatore di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche, quelle cellule cioè che danno origine a tutte le cellule del sangue. Così Match it now – l’evento nazionale dedicato a questo tipo di donazioni biologiche, patrocinato dal ministero della Salute e dal Coni e promosso dal Centro nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue, dal Registro italiano donatori di midollo osseo (Ibmdr), dalla Federazione Admo e dalla Federazione Adoces – sarà in oltre 180 piazze italiane da sabato 15 a sabato 22, per reclutare nuovi donatori. Con l’obiettivo di raggiungere nei prossimi anni un numero di circa 500mila potenziali donatori.



• GIOVANI DONATORI CERCASI

La settimana nazionale sarà rivolta soprattutto ai giovani “di età compresa tra i 18 e i 35 anni, perché le loro cellule sono biologicamente più attive e in grado di rimpiazzare completamente il midollo osseo”, spiega Alessandro Nanni Costa, direttore generale del Centro nazionale trapianti durante la presentazione della Settimana nazionale Match it now, tenuta all’Istituto Superiore della sanità.



Un’iniziativa, questa, che vede impegnati medici, personale sanitario e volontari di tutta Italia – da Torino a Catania, passando per Milano, Vicenza, Ferrara, Livorno, Roma, Pescara, Reggio Calabria e tante altre ancora -, “un’idea che è stata sposata a livello mondiale”, commenta il direttore del Registro italiano donatori di midollo osseo Nicoletta Sacchi.



“Ci riempie di orgoglio – continua Sacchi – il fatto che l’associazione dei registri donatori mondiali abbia premiato lo scorso anno Match it now come migliore nazione al mondo per l’organizzazione delle giornate di reclutamento donatori”.



• I NUMERI DEI DONATORI

Sebbene il numero di donatori in Italia sia cresciuto negli ultimi anni (da 2500 nel 1990 a quasi 400mila quest’anno) – come ricorda l’Associazione donatori midollo osseo (Admo) – è pur vero che la speranza di sottoporsi al trapianto in chi non ha un donatore consanguineo è vincolata al numero di donatori volontari tipizzati iscritti al registro donatori. Basti pensare che solo un donatore su 100mila è compatibile al 100% con chi è in attesa di trapianto.



Un requisito fondamentale – quello della compatibilità tra donatore e ricevente – che si analizza mediante il prelievo sanguigno per effettuare la tipizzazione Hla, “un sistema genetico che è una specie di codice fiscale”, spiega Sacchi, che aggiunge: “È un sistema che riconosce tutte le nostre cellule, solo le nostre per difenderci dai virus e dalle aggressioni batteriche, che hanno appunto un codice diverso. Ma quando dobbiamo fare un trapianto i codici del donatore e del ricevente si devono invece riconoscere, altrimenti avviene il rigetto”.



• L’IMPORTANZA DEL TRAPIANTO

Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche rappresenta ad oggi l’unica terapia in grado di guarire diverse malattie del midollo osseo, come leucemie, mielodisplasie, linfomi e malattie non oncologiche come talassemia e immunodeficienza. Queste cellule possono essere prelevate direttamente dal midollo osseo del donatore – il prelievo del sangue midollare viene fatto all’interno delle ossa del bacino (creste iliache) – oppure dal sangue periferico, mediante l’aferesi, una tecnica che consente di estrarre il sangue da chi lo dona e restituirgli la frazione non fondamentale per il trapianto. Per poi infondere tali cellule nel ricevente, mediante una semplice trasfusione sanguigna.



“Anche se da molti anni a questa parte si rincorrono studi che dicono che il sangue si può produrre artificialmente o da cellule mature del sangue periferico – commenta Giancarlo Maria Lumbruno, direttore del Centro nazionale sangue (Cns) – al momento questi studi non ci consentono un’applicazione su vasta scala. Il donatore di sangue è indispensabile e continuerà ad esserlo per molto ancora”.

