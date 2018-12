Solo gli stupidi non cambiano idea e Donatella Rettore stupida non è, dato che nell’arco di una settimana ha cambiato totalmente opinione sullo show di Amadeus, Ora O Mai Più, dato che è passata dal descriverlo come “una trasmissione stridula” all’essere una nuova coach ufficiale.

A sottolineare questo repentino cambio d’idea è stato Giulio Pasqui su Twitter, ricordando un passaggio dell’intervista che la Rettore aveva concesso a Rolling Stone in data 23 dicembre 2018, due giorni prima del santo Natale.

Ora o mai più lo hai visto?

No, vabbè. Mi piace molto Amadeus come conduttore, lo trovo garbato e simpatico. La trasmissione non era giusta, l’ho trovata stridula. Il fatto che dei cantanti giudicassero altri cantanti meno importanti di loro non era bello eh. Poi chi dice che io sono più bravo di te? E mi pare che fossero più bravi i cantanti che venivano giudicati, di quelli che giudicavano. (ride, ndr) A chi ti riferisci?

In generale erano più bravi quelli che dovevano rifarsi una vita, piuttosto che quelli che avevano la vita perfetta. Che poi la vita perfetta non esiste, la vita è imperfetta.

E se il 23 dicembre descriveva così la trasmissione di Amadeus, qualcosa (o qualcuno) deve averle fatto cambiare idea, dato che ieri, 30 dicembre, Donatella Rettore è stata confermata da Blogo fra i coach della seconda edizione.

Arriva Ornella Vanoni che sarà nel cast della seconda edizione di Ora O Mai Più. Con lei poi, confermato dalla passata serie, Red Canzian, una delle voci dello storico gruppo dei Pooh. Conferma dal cast dello scorso anno anche per Marcella Bella, Fausto Leali e Orietta Berti, mentre sono in arrivo i Ricchi e Poveri e Toto Cutugno. Chiudiamo il gruppo dei magnifici 8 maestri di Ora o Mai Più con Donatella Rettore.

Cosa l’avrà fatta cambiare idea?