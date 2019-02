Donatella Rettore e Donatella Milani durante l’ultima puntata di Ora O Mai Più ci hanno regalato una bellissima catfight trash che è continuata – a distanza – fra interviste cartacee ed ospitate tv.

La prima a ri-scendere in campo è stata la Milani che ospite da Caterina Balivo a Vieni Da Me ha dichiarato:

“Ho sbottato perché è come quando litighi con il tuo compagno, una tua amica, tieni tutto dentro finché alla fine scoppi e dici delle cose spropositate, non giuste, che non servono a niente e che non pensi. Ammetto di essere un po’ fumina e la mattina dopo ho chiesto umilmente scusa perché finché si dice una cosa sensata con la richiesta nel modo giusto va tutto bene, quando diventa altro no. Ci sono state parole che non penso, non è bello dire a una persona che le sue sono canzoni dei cartoni animati”.