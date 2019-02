Ora O Mai Più è un vero gioiellino trash e questo grazie anche a Donatella Rettore, che nelle ultime settimane è stata protagonista di due polemiche. La cantante prima è stata al centro di una catfight con Orietta Berti e poi di quella con Amedeo Minghi.

Ieri sera è arrivato lo sfogo inaspettato di Donatella, che sul suo profilo Twitter ha scritto:

La Rettore non ha esplicitamente detto di voler abbandonare lo show di Rai Uno, ma è bastato questo tweet a far preoccupare i fan dello show di Amadeus.

Che qualcuno la fermi.

“Basta, la prossima volta chiederò il triplo dei soldi come fanno i miei colleghi. […] Grazie a me sono entrati in trend topic sabato. La prossima puntata dovranno chiamare la Madonna e Gesù per replicare. Mamma mia che imbarazzo. Esperienza negativa, trasmissione bruttissima. Io non ho visto la prima puntata e ho fatto bene, altrimenti non sarei andato. Autori inesistenti. […] Quella mummia della Vanoni. Purtroppo la demenza senile ci capiterà a tutti. Per lei sarebbe già l’ora di essere in casa di cura da un po’. Donatella sta facendo un po’, diciamo che è un po’ troppo libera e svicola in vicoli… io lo so che lo fa apposta. La volgarità non le si addice. Vederla dire parolacce ‘me**a’, non è roba da lei. Fino a che ci saranno questi programmi… Poi mi chiedete perché non vado in televisione. […] Non mi ci vedrete più in queste trasmissioni.”