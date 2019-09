Debra Messing non è mai stata una grande fan di Donald Trump e nemmeno Grace, il personaggio iconico che interpreta in Will & Grace. L’attrice americana qualche giorno fa ha chiesto al Presidente degli Stati Uniti di rendere pubblica la lista dei partecipanti alla sua prossima raccolta fondi per la campagna elettorale.

“Faccia una lista con i nomi dei partecipanti. Il popolo ha il diritto di sapere”.

All’appello di Debra Messing, si è aggiunto anche quello del collega e amico Eric McCormack (Will di Will & Grace).

“Gentilmente, potrebbe farci sapere tutti coloro che parteciperanno a questo evento, in modo che tutti noi possiamo essere sicuri delle persone con cui non vogliamo lavorare? Grazie”.

Donald Trump non l’ha presa bene ed ha attaccato l’attrice.

“Non ho dimenticato che quando è stato annunciato che avrei fatto il programma The Apprentice e quando è diventato un grande successo, aiutando notevolmente laNBC, Debra Messing è venuta a trovarmi e mi ha ampiamente ringraziato, persino chiamandomi “Signore”. Come sono cambiati i tempi! “.

Debra Messing ha subito replicato:

“Ora che so di avere la sua attenzione, per favore leggi questo, che è un elenco PARZIALE di anime perse a causa di una violenza devastante. La maggior parte degli americani vuole vietare le armi d’assalto. Agisca e la chiamerò signore ancora.”

Chissà cosa ne pensa Karen di questa catfight…



