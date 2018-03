Dona le tue sneaker a un futuro campione

ROMA – Da veri appassionati di running ne collezionano più di un paio. Ora le loro scarpe da corsa usate potrebbero aiutare un giovane studente del Kenya a diventare il nuovo campione del mondo di atletica. È partita da un gruppo di runner romani l’iniziativa Used running shoes for Kenya, che dall’Italia si è allargata a Parigi, Glasgow, Istanbul, Beirut. L’idea è semplice: si raccolgono scarpe usate e indumenti da corsa per donarli ai ragazzi di un istituto superiore keniota. Non una scuola qualsiasi: è stata scelta la St. Patrick’s High School di Iten, nella Rift Valley. Una località a 2.400 metri dal mare, centro di addestramento ad alta quota di alcuni dei fondisti e mezzofondisti più forti al mondo.



“L’anno scorso abbiamo donato 40 paia delle nostre scarpe usate a una scuola di Nairobi”, racconta Giordano Bravetti degli Eternal Eagles, crew romana che ogni martedì riunisce al rione Monti dai 60 agli 80 runners. Tra loro c’è anche il video maker Francesco Grimaldi, che con la sua Rec. Films ha fatto esperienza di documentari nel continente africano. “L’idea – spiega Giordano – è quella di andare lì non solo per portare le scarpe, ma anche per girare un video che racconti le storie dei ragazzi del posto. L’attrezzatura sportiva prima o poi dovranno buttarla via, ma le immagini rimarranno e anche altri potranno vederle e decidere di donare”. La scuola selezionata, fondata nel 1961 dai padri missionari di San Patrizio, ha formato con il suo programma di atletica decine di campioni. A Iten si sono allenati, tra gli altri, Abel Kirui, due volte campione mondiale di maratona, David Rudisha, campione del mondo e campione olimpico in carica sugli 800 metri piani, Florence Kiplagat, detentrice del record mondiale della mezza maratona, Edna Kiplagat, due volte campionessa mondiale di maratona.

Le altre città

Quest’anno Rec. Films ed Eternal Eagles hanno deciso di allargare l’iniziativa, coinvolgendo Milano, Torino e altre città. Anche all’estero. “Ci sono arrivate scarpe da Glasgow, altre ne arriveranno da Istanbul”, assicurano. È bastato il passaparola tra amanti della corsa di tutto il mondo per superare in meno di due settimane le donazioni dello scorso anno. E i social network hanno fatto il resto. Su Facebook si possono trovare tutte le informazioni per partecipare al progetto. Tre i punti di raccolta: a Roma, Milano e fino al 22 marzo anche a Torino. Si può contribuire anche alle spese di viaggio, con una donazione sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme.com. Per inviare materiale tecnico e scarpe c’è tempo fino al 6 aprile. Basta lavarle in lavatrice e scrivere nome e cognome di chi ha deciso di donarle. Gli organizzatori, in partenza per Iten il 9 aprile, scatteranno una foto a ogni ragazzo che ne riceverà un paio. Così, “quando diventerà un campione del mondo, potrai dire di avergli regalato le tue scarpe”.