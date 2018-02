Se c’è una cosa certa in questa vita è che Sandro Mayer non delude mai e dopo il tocco di classe nei suoi servizi fotografici “al mare” e la trascrizione della pronuncia delle parole straniere (si scrive ‘apple’ si legge ‘eppol’), questa settimana ci ha incantato con un’intervista d’inchiesta a Don Mazzi.

Il titolo in copertina è già storia del giornalismo cartaceo:

Ed anche l’articolo al suo interno non è da meno:

“L’Isola dei Famosi è equivoca. Si fa tutto per creare notizia, per creare interesse. Un giorno va bene una cosa, un giorno dopo il contrario. Il discorso non è se denunciare subito o denunciare più tardi. Di fronte a una situazione di un certo tipo ognuno di noi ha una sua coscienza, deve riflettere su come agire. Il problema non è la tempistica, il problema è la confusione che quel reality crea dando il via a equivoci infiniti. Davanti a un’accusa come quella di Eva Henger bisogna far chiarezza non tirare in ballo mille cose per non affrontare il vero punto. Finché si fa spettacolo con il gossip ci può stare, ma quando in ballo c’è la droga, la questione è molto più grave. Bisognerebbe essere più seri. So che alcuni pensano che lo spinello non è una cosa grave ma stiamo parlando pur sempre di droga. Monte? Non so se ha un problema o sono solo calunnie. Nel caso, se avesse bisogno, qui troverebbe le porte aperte”.