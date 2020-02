Snowboarder di 49 anni perde la vita durante un fuoripista sulle nevi varzesi, nel Verbano-Cusio-Ossola. La salma dell’uomo, residente a Domodossola, è stata recuperata nel comprensorio montano di San Domenico di Varzo: a lanciare l’allarme sono stati i compagni che non lo hanno visto tornare a valle e hanno chiamato il servizio di soccorso piste, che a sua volta ha allertato la centrale del soccorso alpino e speleologico piemontese.

Le squadre hanno iniziato a cercare lo snowboarder in mattinata per poi ritrovarlo alla base di un salto di roccia da dove era caduto. Al recupero hanno lavorato i tecnici insieme con i colleghi della guardia di finanza e l’equipe sanitaria del 118 che ha raggiunto l’area con l’elicottero. Sempre in quella zona ieri i vigili del fuoco avevano recuperato un altro snowboarder che, soccorso sul posto, non si era fatto nulla ma era rimasto bloccato su un altro salto di rocce.