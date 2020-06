“Il mio numero di telefono ce l’hanno tutti i pugliesi: 33584…”. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, in collegamento con Domenica In dà in diretta il proprio numero di cellulare. “E’ il mio numero vero, è l’unico che ho. I pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con precisione”, dice mentre Mara Venier, incredula, è colpa di sorpresa. “Emiliano, ridammi il tuo numero. Non ci credo che hai dato il tuo numero in diretta, ti sto chiamando”, dice la conduttrice. Il governatore accende lo smartphone e quasi svela il numero della sua interlocutrice: “Il tuo numero è 348…? Ora mi stanno chiamando in parecchi”.

