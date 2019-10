I venti freddi che hanno provocato temporali e grandine al nord su Veneto ed Emilia si stanno spostando al centro sud, fino a Calabria e Sicilia, con venti forti di burrasca su Marche, Abruzzo e Molise con possibili mareggiate. Per questo motivo la Protezione civile ha emesso per un avviso di allerta gialla su Marche e Abruzzo.

Domani, venerdi, ci sarà un temporaneo miglioramento, ma nel weekend temporali e cattivo tempo la faranno da padroni. Sabato infatti le previsioni de ilmeteo.it annunciano piovaschi al centro, in particolare in Toscana e Umbria, in discesa verso la Campania che si estenderanno poi a tutto il sud. Pioggia anche in Sardegna mentre la giornata sarà più soleggiata al nord e in Sicilia. Temperature rigide al nord di notte ma aumenteranno i valori massimi.

Domenica il tempo sarà incerto al sud, tra Calabria e Sicilia ci saranno rovesci temporaleschi e venti freddi anche in Basilicata. Situazione migliore al centro e al nord a anche se dal pomeriggio arriveranno nubi e pioggia sparsa, ad annunciare la nuova ondata di maltempo in arrivo all’inizio della prossima settimana.