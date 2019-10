Sono passati 13 anni dal Festival di Sanremo del 2006 e per la prima volta Dolcenera, interpellata da Caterina Balivo a Vieni da Me, ha commentato quel cocente secondo posto nella Categoria Donne dietro ad Anna Tatangelo.

Quell’edizione, infatti, che è stata condotta da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello, vide i Big divisi in tre categorie (Uomini, Donne, Gruppi) con ognuna una sua classifica. Un’edizione tremenda (non me ne voglia Panariello, che amo da sempre), che gli ascolti non premiarono e che si concluse con la vittoria di Povia. Insomma, ‘na merda.

La categoria Donne vide trionfare Anna Tatangelo con il brano Essere Una Donna (che si classificò al terzo posto nella classifica generale), seguita da Dolcenera con Com’è Straordinaria La Vita.

La cantante, proprio in diretta a Vieni da Me dalla Balivo, ha dichiarato che avrebbe dovuto vincere lei quella categoria.

Ed ha ragione.

Viva la sincerità.