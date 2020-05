Doja Cat, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion e Beyoncé hanno infranto svariati record grazie ai remix di Say So e di Savage.

Il primo riguarda Doja Cat e Nicki Minaj che dall’alto delle 260 mila copie vendute con Say So (Remix) hanno conquistato la prima posizione della classifica Billboard nonché il record di brano femminile con il maggior numero di copie vendute al debutto nel 2020. Sono anche la prima coppia di rapper donne a conquistare tale posizione.

Con questo brano Nicki Minaj segna un altro personale record: è riuscita ad arrivare alla #1 in qualsiasi classifica di Billboard nel corso della sua carriera.

