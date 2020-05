Il mondo del pop si è dato finalmente una svegliata ed al grido di #GirlPower dopo l’annuncio della collaborazione fra Lady Gaga e le BLACKPINK, ecco anche due remix nuovi di zecca di due mostri sacri delle classifiche: Beyoncé e Nicki Minaj.

I brani sono usciti in questi giorni e sono già un successo sia a livello di apprezzamento sia in classifica: Beyoncé e Nicki Minaj, indubbiamente, hanno dato un valore aggiunto alla canzone.

La prima ha collaborato con Megan Thee Stallion nel remix di Savage, mentre la seconda ha realizzato un featuring con Doja Cat nel brano Say Yo, prodotto da Dr. Luke e presente nel disco Hot Pink.

Io amo tutto ciò.



Beyoncé, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, and Doja Cat currently reign over the US Twitter trends! pic.twitter.com/PNwbcd2RlM

— Pop Base (@PopBase) April 29, 2020