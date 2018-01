EUR 21,99

DoGeek Scarpette da Ballerina sono comode e le suole sono molto morbide,Il materiale è resistente

DoGeek Scarpette da Ballerina per camminare e ballare sul pavimento di casa sono ideali perchè hanno una suola durevole e antiscivolo di cuoio: non sono mai cadute o scivolate.

È inoltre possibile regolare l’ampiezza dell’apertura con l’elastico. La suola staccata agevola la distensione del piede e i piegamenti delle dita.

Le scarpe sono più piccole del solito, pertanto, se non siete sicuri di che dimensione, scegli una taglia in su.

DoGeek ha una garanzia da 1 mese e un buon servizio clienti, hanno qualunque problema, per favore fatemelo sapere.

Le pantofole sono ben fatto, molto bella lavorazione, suddivisa ledersohle, costruita con un comodo di cotone

5 colori disponibili, adatto per bambini ragazzi e ragazze () e adulti, ben in classe e balletto e pratica normale utilizzare

Con il eingefaedelten può essere la portata della schlaeppchen regola il cordino in gomma

La suola è durevole e antiscivolo in pelle geteile & # xFF0 C; ideale per danza e ruotare adatto

Goditi la massima qualità a prezzi accessibili e una garanzia di soddisfazione per 12 mesi.