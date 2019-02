Dodi Battaglia quest’anno aveva proposto un brano alla commissione musicale del Festival di Sanremo, ma al contrario di Riccardo Figli, Roby Facchinetti e Red Canzian (che l’anno scorso hanno partecipato alla kermesse canora), Dodi non ce l’ha fatta a superare il provino, ricevendo un secco no da Claudio Baglioni.

Intervistato da Spy, l’ex membro dei Pooh si è sfogato ed ha parlato dei suoi colleghi che in questi mesi sono impegnati, fra Rai e Mediaset, in vari programmi televisivi.

“Red Canzian è giudice a Ora O Mai Più, Roby Facchinetti è stato a The Voice Of Italy, Riccardo Fogli fa L’Isola dei Famosi. Io frequento meno la TV, non ambisco troppo a farla. Soprattutto non riesco ancora a proiettarmi verso la dimensione di giudice non mi piace giudicare gli altri. Un anno fa mi avevano proposto di fare Ora O Mai Più, ma non ci siamo trovati. Sono ancora alla vecchia maniera, preferisco un bel concerto e una bella chitarra in mano”.