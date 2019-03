Susanna è la prima figlia di una coppia tornata a vivere in Italia da qualche anno: il papà è italiano, la mamma russa. Mancano pochi giorni al suo terzo compleanno. In casa fervono i preparativi, anche perché da poco è nato il fratellino: quale migliore occasione per festeggiare con amici e parenti? Ma qualcosa non sembra andare secondo quanto sognato dai genitori. Susanna da una decina di giorni piange spesso, si lamenta e vuole sempre stare sdraiata sul letto. «Da mesi ormai dormiva tutta la notte nel suo lettino, mentre ora si sveglia almeno 1-2 volte e piange», riferisce la madre preoccupata. Il pediatra le consiglia qualche coccola e un po’ di attenzioni in più: «La nascita di un fratellino può creare qualche piccola gelosia — spiega il dottore — che porta Susanna a chiedere più attenzione, anche se la bimba sembra apparentemente serena.



Se continua la porti da me per una visita». Purtroppo la situazione non sembra migliorare e così i genitori portano Susanna dal pediatra. Il papà la tiene in braccio, perché la bimba dal giorno prima non vuole più camminare e piange se la si mette seduta. «Indica sempre la schiena. Ma non è caduta, non ha lividi. Ho provato a chiedere anche alle maestre dell’asilo», dice la mamma. Il pediatra fa sdraiare la bambina sul lettino per una visita: la cute è rosea, le mucose ben idratate. Non ci sono segni di lividi e l’esame articolare sembra negativo. Anche i riflessi sono normali. Ma Susanna si rifiuta di mettersi seduta e tanto meno di camminare. «Meglio fare qualche accertamento, per non trascurare nulla», dice il dottore ai genitori, consegnando le prescrizioni per esami del sangue e visita ortopedica. Il giorno dopo ecco i primi risultati degli esami ematici: l’emocromo e la proteina C reattiva sono normali, mentre la velocità di eritrosedimentazione è alta.

