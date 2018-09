LA CAMPANELLA è suonata. E come tutti gli anni i bambini sono corsi verso le classi per scegliere il posto migliore. Ma un banco della seconda elementare è ancora vuoto: è quello di Veronica. Infatti, Veronica da cinque giorni ha la febbre, con picchi alti, fino a 40°C. Era ancora in vacanza al mare, in campeggio con la famiglia, quando è iniziata. Per questo i genitori hanno preferito tornare in città.

Veronica è stanca, abbattuta, ha la cute pallida e gli occhi molto arrossati. Il pediatra l’ha visitata: la gola è un po’ arrossata, ma senza placche. Intorno al collo, a destra, ci sono tanti linfonodi ingrossati. Potrebbe essere un colpo di freddo o una forma virale, sospetta. E prescrive un anti-infiammatorio all’occorrenza, il collirio per la congiuntivite e un po’ di riposo. Ma la febbre continua, sempre alta, per cui la mattina dopo Veronica torna dal pediatra. “È sempre più debole, non vuole mangiare; e poi — dice la mamma al pediatra — le labbra sono talmente secche che ogni tanto si spaccano ed esce qualche goccia di sangue. Le dà fastidio la luce, vuole sempre stare al buio. Ma quello che ci preoccupa di più sono le macchie comparse questa mattina sul petto”. “E anche questi puntini sulle mani”, aggiunge il padre.

Il pediatra la visita nuovamente: la gola è sempre un po’ arrossata, ma sempre senza placche. Sulla lingua è comparso un eritema a fragola. Solleva la maglietta di Veronica: sul tronco c’è un esantema che gli ricorda vagamente la scarlattina: potrebbe essere questa la diagnosi. Decide di fare un tampone faringeo direttamente presso il suo studio. “Come è possibile?”, esclama dopo pochi minuti facendo un balzo sulla sedia. L’esito del tampone è negativo per lo Streptococco. Bisogna fare qualche altro accertamento.

*Pediatra, segretaria naz. Sip

ECCO LE VOSTRE RISPOSTE



Potrebbe trattarsi di morbillo – Oriana

Secondo me potrebbe essere scarlattina interna – Vanda