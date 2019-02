Torna e dopo sette giorni inizia ad avere un prurito alle gambe molto fastidioso, con grosse bolle rosse, da ieri anche una sul torace. Così va dal suo medico un po’ preoccupato. «Dottore buongiorno, ho un problema di bolle alle gambe, sono andato alle terme, mi sono concesso lunghi bagni nelle piscin, fanghi, ho fatto anche il bagno nel fieno, ma forse ho esagerato, guardi come sono conciato». «Mi faccia vedere Valerio», dice il dottore. Guarda le gambe e la bolla sul torace e poi dice: «Dubito che le terme abbiano determinato questo, sono passati troppi giorni e poi le bolle non mi sembrano una reazione allergica, piuttosto la puntura di qualche insetto, applichi una pomata antiallergica e faccia mente locale su quello che ha fatto nei gironi scorsi…». «Dottore non ho fatto nulla di particolare, finite le vacanze sono tornato al lavoro ed è stato pesante perché avevo molto da fare e ho dormito in una mia casa dopo aver fatto le pulizie, era troppo tardi per tornare da me». «Forse Valerio c’erano degli acari nel materasso». Ma Valerio interrompe il medico: «Non può essere, sono fissato con la pulizia, uso prodotti antiacaro e ho anche i materassi insacchettati». A quel punto il dottore pensa di aver capito qual è la causa. «Allora confermo la terapia…», medico di medicina generale, vice segretario Fimmg. Le vostre risposte Dermatite da contatto Penso che il problemo sia cimice, probablemente portato da un ospito.

VALERIO ha una piccola attività: gestisce due case vacanze, è un giovane imprenditore che tornato dal Regno Unito ha deciso di rimanere in Italia. A Londra ha una rete di relazioni che gli consente di poter avere una clientela affidabile e continua. Ha ospiti anche dagli Stati Uniti e spesso per rimettere tutto a posto dopo il check out dei clienti rimane a dormire in uno dei suoi appartamenti. Ha un lavoro impegnativo e si concede una vacanza di sette giorni in una località termale per rilassarsi.