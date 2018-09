AGNESE e Claudio sono da poco arrivati nella casa al mare appena ristrutturata e arredata con alcuni mobili dei nonni cui tenevano molto. Dopo aver sistemato le cose in disordine, e messo gli abiti nell’armadio inizio ‘900, hanno scoperto che una gatta aveva partorito in soffitta, sporcando non poco. Con pazienza hanno pulito, sistemato i vestiti, la soffitta, e riallocato i gattini in un posto più idoneo, in attesa di andare, dopo Ferragosto, dal veterinario. Finalmente è tutto pronto per la festa, arrivano gli amici e si allestisce un bel barbecue.

Verso sera, però, Agnese e Claudio avvertono sul tronco e sulle gambe un prurito molto fastidioso, e scoprono tante bollicine con una puntina bianca in cima. Un fastidio terribile, che aumenta durante la notte; eppure avevano messo gli zampironi per le zanzare e controllato bene che in giardino non ci fossero altri insetti. Telefonano al dottore: “Salve dottore, siamo al mare e da ieri abbiamo il torace e le gambe pieni di piccoli puntini rossi che prudono terribilmente”. Il dottore chiede se riescono ad andare in studio nel pomeriggio. Vista la poca distanza, Agnese e Claudio si mettono in auto e ci vanno.