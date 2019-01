GIANNI entrò nell’ambulatorio sostenuto dalla moglie. Respirava a fatica. Lei disse: “È un mese che giriamo e ci rimandano a casa. Ha finito la chemio da tre mesi per un piccolo tumore del polmone, perché sta così male un uomo di 68 anni? La terapia sembrava efficace, ha anche smesso di fumare”. Già, perché, pensò il dottor Chiusano. C’è gente con un polmone solo che sta meglio. Il tumore era periferico e piccolo. Nel ricovero di un mese prima solo esami del sangue e aggiustamenti dell’insulina ma nessuna diagnosi. Poi l’ecocardio dell’altro ieri in pronto soccorso: cuore a posto, niente anemia né infezioni. Dimesso. Chiusano lo visitò. Il cuore andava sui 100 al minuto, all’Ecg c’era solo la tachicardia sinusale e un blocco di branca destra. Sui campi polmonari si ascoltavano dei rumori secchi. “Quando ha il fiatone?”, chiese. “Sempre, se mi muovo aumenta”, rispose il paziente. “Se si stende peggiora?”, “no dottore”. “E i piedi da quando sono così?”. “Si sono gonfiati un mese fa”. Il giovane medico chiamò un collega più anziano, il dottor Savona, famoso per le citazioni. Guardarono gli esami insieme. “Eppure se non è anemico e se non è il polmone, deve essere il cuore. L’ho ascoltato bene, anche l’ecocardio è normale”, disse Chiusano. “Non ti fidar di un eco a mezzanotte”, rispose Savona, “qui siamo tra le grandi simulatrici. Non devi innamorarti del cuore, con questa luna di sintomi. Devi ascoltare il malato e la moglie, più del torace”. Chiusano pensò alle grandi simulatrici, le patologie con l’articolo femminile che ingannano i clinici. “Allora ci hai pensato?” lo incalzò Savona. Chiusano balbettò: “Chie…diamo u…na Tac?”. “Bene, così capirai cosa c’entra la diagnosi con il Quartetto Cetra”.

Cardiologo, pediatra — ospedale S.Orsola Malpighi, Bologna



ECCO LE VOSTRE RISPOSTE

Il paziente potrebbe essere affetto da una embolia polmonare – Fernando

Penso si tratti di embolia polmonare con iniziale ipertensione polmonare tromboembolica cronica – Franco

Pericardite costrittiva – Roberto

Per me Gianni ha una embolia polmonare, come conseguenza della possibile tossicità di alcuni componenti della chemioterapia (es. bleomicina) – Sandro

Embolia della polmonare – Michelangelo

Embolia polmonare – Francesca