MARE o montagna? Mentre mamma e papà in salotto stanno decidendo la meta del prossimo week end, ecco arrivare Susanna, stringendo forte il suo orsacchiotto. Appena incrocia lo sguardo dei genitori, tra le lacrime dice: «Mi fa tanto male la gola, fa malissimo».La mamma scuote il capo, pensando sia tutta colpa dell’aria condizionata. «Speriamo non le venga la febbre», sospira preoccupata, mentre somministra il paracetamolo alla figlia, nel tentativo di lenire il dolore. Ma purtroppo il problema non si risolve e la bambina continua a stare male. Il giorno successivo il pediatra visita Susanna: la temperatura nella notte ha superato i 38 gradi. A parte la febbre, Susanna sta bene: il torace è pulito e le orecchie sono a posto. Solo la gola è un po’ arrossata, ma per fortuna senza placche.Potrebbe quindi essere stato veramente un colpo di freddo.

In effetti domenica Susanna, uscita dalla piscina, è salita in macchina con i capelli bagnati, poi ha accompagnato la mamma al supermercato. Un poco di riposo, paracetamolo all’occorrenza e tutto dovrebbe passare in un paio di giorni. Ma, ahimè, così non è. La febbre o meglio la febbricola continua nei giorni successivi. E ora Susanna si lamenta anche di dolori muscolari. Al telefono il pediatra sospetta che febbricola, mal di gola e dolori possano dipendere da un virus. Anche se Susanna ha finito ormai da quasi un mese la prima elementare, il pediatra ha visitato tanti suoi coetanei ancora ammalati.



Dopo due giorni, però la mamma riporta Susanna dal medico: ormai la febbricola dura da sette giorni e adesso sono comparsi, oltre ai dolori muscolari, anche dolori alle caviglie e alle gambe, per cui Susanna vuole stare sempre sdraiata. Il pediatra fa sdraiare Susanna sul lettino e in effetti la caviglia destra è un pò gonfia.Meglio effettuare qualche accertamento: prescrive alla bambina gli esami del sangue e un tampone faringeo.Nel pomeriggio l’esito dell’esame è già pronto: negativo per streptococco beta emolitico.Ma nel frattempo uno strano esantema rosso intenso è comparso sul volto di Susanna.

*Segretario Nazionale SIP



Le vostre risposte

Lupus Eritematoso Sistemico – Roberto Polisca – Urbino

Susanna potrebbe avere la quinta malattia. – Antonella Garzelli

Quinta malattia o Megaloeritema infettivo provocato da Parvovirus B19. – Calogero Barranco

La diagnosi potrebbe essere quinta malattia. Gino Cozzolino

Si tratta di quinta malattia o megaloeritema infettivo da parvo virus B19.- Giulia Barranco

Susanna potrebbe presentare l’esordio di un lupus eritematoso sistemico pediatrico – Cristina Tantardini

Mononucleosi infettiva? Antonietta Centra