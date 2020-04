È sabato mattina, la città sembra deserta per la quarantena iniziata ormai da una settimana. Poche macchine, tra cui quella dei genitori di Linda, diretta in Pronto Soccorso. Con un filo di voce la mamma si rivolge ai medici, tenendo in braccio la piccola Linda, di soli due mesi: “Ha passato tutta la notte a tossire e questa mattina dopo l’ennesimo attacco di tosse ha vomitato il poco latte che aveva preso”. Vengono rilevati i parametri vitali e la temperatura di Linda: solo una lieve alterazione.

Il pediatra ricostruisce la storia e scopre che in realtà la piccola già da qualche giorno ha tosse e assume poco latte. “Con tutto quello che è successo nelle ultime settimane, non ci ho fatto caso più di tanto. La gestione della famiglia, con una bambina piccola appena nata, una di 7 anni che non va più a scuola e uno adolescente che si lamenta in continuazione perché vorrebbe uscire da casa ma non può, è diventata davvero difficile! Fino alla settimana scorsa, c’era mia mamma ad aiutarmi. Poi, per la paura di non poter più ritornare a casa, è ripartita di corsa per Milano e ora mi trovo sola….”

Il dottore la interrompe, appena sente la parola “Milano”, ma la mamma di Linda precede una sua osservazione con “Dottore, stia tranquillo, mia mamma non ha il coronavirus. Tossisce tanto, ma solo perché fuma. Proprio non riesce a smettere”. L’esame obiettivo di Linda è negativo, al torace non vi sono rumori patologici, ma il pediatra decide comunque di eseguire una radiografia del torace. Negativa. Linda non ha polmonite. Vengono quindi eseguiti esami ematici, aspirati naso faringei e tampone per Sars-Cov-2. L’emocromo mostra un numero veramente alto di globuli bianchi, oltre 25.000. Ci deve essere una infezione. Ecco poi arrivare una prima parte dei risultati microbiologici: il tampone naso faringeo per i virus respiratori è negativo. Linda non ha nemmeno contratto il Covid-19: il tampone è negativo. Ma Linda continua a tossire.

* segretaria nazionale Società italiana pediatria