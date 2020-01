Il medico finse di stupirsi di tanta trepidazione. «Cosa potrà avere di tanto grave una ragazza così carina? ». E cominciò con la visita.Le prese le mani palpando i polsi. Poi, senza auscultarla si soffermò sugli inguini, a lungo. La madre era preoccupata: «Dottore, perché cerca i linfonodi, sospetta una malattia del sangue? Nessuno mai l’ha visitata così, credevo che un cardiologo visitasse il cuore».«Signora non cerco i linfonodi, la diagnosi non è mai stata fatta perché nessuno l’ha mai visitata così». «C’è una diagnosi?». «Certo, e verrà confermata da un ecocardiogramma. Vedrà che senza interventi invasivi e senza toccare il cuore tutto si sistemerà. Anche il mal di testa, prima che nasca il fratellino». Cosa avrà la bimba?

Le vostre risposte

Coartazione dell’aorta – dr Roberto Polisca – Urbino

Cisti renale congenita – Elena Merolla La piccola Arianna potrebbe avere una coartazione dell’aorta – Fernando AgrustiCoartazione dell’aorta – dr Roberto Polisca – UrbinoCisti renale congenita – Elena Merolla L’ecocardiogramma esclude la coartazione aortica. Trattasi quindi di Ipertensione arteriosa essenziale o transitoria da stress. – Giulia Barranco

La diagnosi del caso dell’articolo Doctor House di Gabriele Bronzetti è Coartazione Aortica. Chiara Zecca

La ragazza soffre di ipertensione nefrovascolare probabilmente dovuta a displasia fibromuscolare – Monica Bolognini, studentessa di medicina al V anno

Arianna ha la coartazione istmica dell’aorta – Silvia Zanini

La piccola Arianna ha un’ernia inguinale – Patrizia Terreni

La pressione di Arianna è alta con trepidazione, perché ha dell’aorta. Ha la coartazione – Alessandro Corzani

La piccola Arianna è affetta da:coartazione della aorta discendente – Gianfranco Delaiti

Potrebbe avere una coartazione aortica.- Giovanni Cappellari

Coartazione dell aorta. – Nicoletta Malcovati



Quel mal di testa non passava proprio. Non era fisso, ma alla sera oppure ogni volta che era stanca Arianna si sentiva battere le tempie. Sua mamma ripeteva al marito quello che le diceva il pediatra Polselli: «Stiamo a vedere, non possiamo mica fare una Tac a ogni mal di testa. E poi se ha cambiato scuola e sta arrivando il fratellino basta e avanza per queste somatizzazioni». E la pressione alta allora? Anche quella era per lo stress della scuola e di non essere più figlia unica? Con la massima a 140 e la minima a 90, che per una dodicenne non era proprio normale, le avevano fatto i soliti esami del sangue senza trovare niente. Neanche la celiachia. La mamma di Arianna aveva già ansia per il pancione e decise di andare dal cardiologo per capire la ragione della pressione alta, che nessuno aveva in famiglia. Entrarono nello studio del dottor Savona con ansia.