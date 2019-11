Zia Erminia è un’anziana signora che vive da sola da sempre, passa il pomeriggio a cucinare per i nipoti, dolci e pasta all’uovo, salutari e fatti con le sue mani. La domenica, dopo la messa, va a pranzo dalla sua famiglia. I nipoti le hanno fatto notare come il respiro sia pesante, dall’odore pungente.

La zia non ha problemi di salute, qualche acciacco, un poco di artrosi, prende un farmaco per la pressione alta e un altro per l’aggregazione piastrinica. Il figlio, molto amabilmente le ha regalato una visita dall’odontoiatra, che però ha escluso patologie dei denti e del cavo orale, la protesi inferiore è a posto; ha fatto una pulizia dei denti, ma il problema persiste.

Allora Erminia va dal medico, e solleva il problema.

Il dottore spiega ad Erminia che si può trattare di alitosi, un disturbo provocato dall’emissione con il respiro di sostanze solforate per la fermentazione batterica, ma anche, escludendo patologie odontoiatriche, di un problema sistemico. Per escludere queste patologie prescrive delle analisi del sangue e ispeziona il cavo orale, il rinofaringe, il faringe, le tonsille.

Nulla di rilevante, anche la salivazione sembra essere in ordine. Le analisi non portano alcun risultato. Nessuno stravizio, dice solo che la domenica prima della messa con alcune amiche vanno sempre al bar a prendere qualcosa da bere, nulla di alcolico, lei sceglie sempre una spremuta di arance. Un bel rompicapo. Nessun fastidio allo stomaco, la lingua sembra ben epitelizzata. Però un certo odorino lo sente anche il dottore. Cosa avrà zia Erminia?

Le vostre risposte

Chetoacidosi diabetica?

Dennis Linder – Venezia

Alterazione della flora batterica intestinale determinata dal bere spremute a stomaco vuoto. Trattare con fermenti lattici per ripristinare la normale flora batterica intestinale.

Giulia Barranco

Potrebbe trattarsi di REFLUSSO GASTRO ESOFAGEO

Michele Rubertelli

Zia Erminia ha diabetes

Frances Florence

Con ogni probabilità erminia mangia tanto aglio e la domenica con l’aranciata mangia piccole bruschette, con aglio :))

Silvia Palombi

Diverticolo di Zenker

Monica Bolognini, studentessa di medicina al 5 anno

* Vice segretario nazionale della Federazione italiana medici di famiglia

