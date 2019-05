“TUTTO è iniziato durante le ferie in Trentino Alto Adige. Michela si ammalava spesso, per cui abbiamo pensato che un paio di settimane in vacanza a casa dei nonni la potessero aiutare. I nonni hanno una piccola baita in legno in montagna, luogo ideale per passeggiate all’aria aperta. Ci sono dei boschi meravigliosi, dove i bambini possono correre, raccogliere i fiori, sdraiarsi sull’erba, giocare. L’ultima sera, mentre la cambiavo per il bagnetto, mi sono accorta di una strana macchia rossa sulla gamba. Ho pensato alla puntura di un insetto, per cui le ho messo un po’ di pomata all’arnica, la stessa che avevo usato un mese fa, in occasione del vaccino morbillo-parotite-rosolia. Poi però ho anche pensato ai funghi: li aveva assaggiati per la prima volta”, racconta la mamma della piccola, mostrando al pediatra la gamba arrossata.

La bambina in effetti ha una lesione maculare piuttosto grande sulla coscia, di forma irregolare, di colore non omogeneo, più chiara al centro. “Il problema è che ogni giorno, anziché passare, questa macchia mi sembra sempre più grande”, aggiunge la mamma preoccupata.

Il pediatra visita Michela con accuratezza: la cute in corrispondenza della lesione è più calda al tatto e indurita. Non ci sono lesioni da grattamento: apparentemente Michela non sembra avere né dolore né prurito. “Al momento la bimba sembra stare abbastanza bene, senza febbre, anche se negli ultimi giorni si lamenta un po’ troppo spesso di aver male alle gambe e si stanca facilmente. Anche la volta scorsa in cui aveva le placche in gola era iniziato tutto così e solo alla sera era comparsa la febbre alta. Spero tanto di sbagliarmi, ma dopo neanche una settimana di scuola temo si sia già presa una qualche forma di influenza”, conclude la mamma con un sospiro.

* segretario nazionale Sip

Ecco le vostre risposte

Michela potrebbe essere stata punta da una zecca e aver quindi contratto la malattia di Lyme. Fernando Agrusti

Borreliosi? Dennis Linder

Granuloma anulare. Roberto Polisca

Michela è stata punta da una zecca! Andrea Biagi

Michela è stata punta da una zecca(tremendo pericolo in aumento per chi va in montagna). Angela Maestrelli

Malattia di Lyme da puntura di zecca. Francesca de’ Grandi

Si tratta di Malattia di Lyme, da puntura di zecca. Gabriella

Malattia di Lyme. Giuseppe Sarnicola

La soluzione del caso è Borreliosi o malattia di Lyme. Nicola Boscolo Bariga

Eritema nodoso. Angela Pierro