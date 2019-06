A quell’ora poteva essere solo un pediatra. Infatti dall’altra parte della notte c’era la dottoressa Mellini con la solita voce ansiosa. «Ti devo dire di questa dodicenne. Da un po’ cammina in modo strano ed è impacciata con le posate e con le penne. Non riesce più a tagliare la frutta e ha cambiato scrittura. Ha sempre sonno e si è addormentata anche a scuola. Il punto è che tutto succede a un mese da una faringite trattata solo con paracetamolo e non vorrei essermi persa uno streptococco». Il cardiologo Savona era interdetto: «Scusa Carla, non dovrebbe prima vedere un neurologo?». La pediatra ribattè: «Sai bene che noi pediatri abbiamo la paranoia della malattia reumatica. Tu me la guardi e mi dici che non le dobbiamo cambiare la mitrale per colpa mia». «Ma dai Carla, la mitrale …non è che le è nato un fratellino o i genitori si stanno separando? Comunque, te la vedo domani, dai, non ti preoccupare».



Ma la pediatra fu perentoria: «Domani no! So che deve andare dall’oculista per un secondo parere, è venuta fuori anche una cataratta». «Cataratta a 12 anni?». Savona spalancò gli occhi.«Mandala appena può». Due giorni dopo Chiara e la madre entrarono nell’ambulatorio cardiologico. Il dottor Savona notò la strana marcia della ragazzina e strinse la mano a entrambe con molta attenzione.



Chiara aveva lo sguardo come spento. Cominciò l’interrogatorio. «Non ci sono grandi cose in famiglia a dire il vero», disse la madre, «anche se mio fratello ha una fibrillazione e mio babbo ha messo un pacemaker sui 50 anni». Savona auscultò Chiara. Nessuna mitrale era da cambiare, nemmeno l’ombra di insufficienza mitralica da malattia reumatica, come ben aveva immaginato. Il problema era sì di relazioni familiari, ma anche di replicazioni. Il dottor Savona le avrebbe fatto l’ Ecg e l’ecocardiogramma ma aveva già il telefono in mano per chiamare, subito, lo specialista che l’avrebbe aiutato.



Le vostre risposte

Chiara potrebbe soffrire di iperferritinemia (emocromatosi) Fernando Agrusti

Corea minor – Luisa Rossini

Malattia del nodo del seno con disfunzioni del ritmo cardiaco – Giulia Barranco

Potrebbe trattarsi di diabete giovanile tipo 1 – Francesca De Grandi

Potrebbe trattarsi di intossicazione da paracetamolo – Lara Ruggi

Chiara soffre di eredoatassia di friedreich