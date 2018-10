ELEONORA lavora in un ufficio notarile, con arredamenti d’epoca, poltrone in velluto e moltissimi libri in biblioteca. A fine settembre, in ufficio sente un pizzico sulla coscia destra. Un fastidio, nulla di che. Torna a casa e si sveste subito per farsi una doccia, fa ancora caldo e lei non vede l’ora di lavarsi. Si guarda allo specchio e le prende un colpo: le gambe sono piene di bolle blu-violetto, e se le tocca le fanno male. “Mannaggia – pensa – è venerdì e sono le otto di sera e il mio medico ha chiuso lo studio”.

Si riveste di corsa e va al pronto soccorso, perché è preoccupata. Dopo quasi 5 ore di attesa, le dicono che è un problema di acari, le prescrivono delle creme e la mandano a casa. Le analisi del sangue sono a posto. La mattina dopo si sveglia e le bolle sono aumentate, le fanno anche male e le caviglie si sono gonfiate. Chiama il suo medico, che, vista l a situazione e soprattutto l’ansia di Eleonora, la va a visitare a casa. “Ciao Eleonora, che cosa è successo?”, le chiede il medico. “Guardi come sono conciata. Al pronto soccorso mi hanno detto che sono stati degli acari, quell’ufficio dove lavoro sarà anche bello, ma c’è un sacco di polvere, poi con questa umidità sicuramente hanno proliferato e mi hanno ridotto le gambe così”. Il dottore guarda le gambe: in effetti ci sono grosse papule violacee, se le preme Eleonora sente dolore. Poi il medico le chiede quale sia la sede del pizzico che ha sentito in ufficio, tira fuori dalla borsa il dermatoscopio e comincia ad osservare le papule. Niente segni di puntura, nessuna vescicola, niente prurito, e fanno male solo se premute. Il dottore allora sorridendo dice ad Eleonora: “Niente creme, ti prescrivo io la terapia, poi vediamo l’evoluzione e stai attenta all’aria condizionata”.

Medico di medicina generale

vice segretario Fimmg

