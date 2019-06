IL DOTTOR Savona e il suo compagno di università Bellini scherzavano spesso su chi dei due sarebbe diventato per primo paziente dell’altro. Bellini era un chirurgo plastico specializzato in mastoplastica riduttiva, sempre in forma, sposato con Serena, sua ex paziente. I due colleghi avevano da un po’ superato i 50 ma per Savona non c’era storia “visto che non ho segni di ginecomastia e mi basta la canottiera, mi sa che il primo a chiedere aiuto sarai tu”, scherzava con l’amico-collega .

E così fu. Una sera in ambulatorio Savona ricevette la chiamata di Bellini: “Virgilio senti qua…oggi pomeriggio mentre operavo, una cosa tranquilla, mi è uscito il sangue dal naso, la mascherina era inzuppata e mi sono dovuto fermare. Ho fatto continuare l’assistente, e l’infermiera mi ha misurato la pressione, avevo 195 su 105, mai successo prima”. Savona sapeva che il collega era un salutista, tuttavia fece le domande di rito su eventuali malattie: altri sintomi, consumo di sale, funzione renale. Ma non trovò nulla di anomalo. Era perplesso, una ipertensione essenziale che parte con valori così alti in una persona ben controllata è rara.

Gli chiese allora: “Non avrai preso farmaci tipo cortisone o antinfiammatori ?”. Bellini rispose senza esitazioni di no “lo sai che sono un po’ contro le medicine” e Savona “sicuro ? che so, degli integratori”. Bellini ci pensò un attimo “niente, a parte una tisana con erbe cinesi che Serena mi prepara da un po’. Dice che è anti-age, ed è anche buona”. Savona ebbe un flash. Ritornò ai banchi dell’università, a una lezione di clinica medica del grande Gasbarrini, a come pronunciava le zeta del composto chimico. “Ok Piero, adesso ti misuri la pressione tutti i giorni, controlli il potassio nel sangue e smetti di bere quella tisana. Credo d’aver capito da dove viene la pressione alta”.

Cardiologo, ospedale Sant’Orsola – Bologna

Ecco le vostre risposte

Forse la tisana conteneva liquirizia? Raffaella Arnaud

Ipertensione da liquirizia estratto della pianta glycyrrhizia glabra. Dott Roberto Polisca

Tisane alla liquirizia. Gualtiero Pozzallo

Iperaldosteronismo secondario da abuso di liquerizia. Dr. A. Garfagnini Avegno

La crisi ipertensiva, con epistassi, del dott. Bellini potrebbe esser stata causata dal ricorso quotidiano alla tisana di “erbe cinesi”, probabilmente a base di liquirizia e/o zenzero. Giovanni Cappellari

La tisana contiene liquirizia. La liquirizia stimola la produzione di aldosterone con ritenzione di sodio e liquidi; questo determina l’ipertensione arteriosa su base ormonale, reversibile con la sospensione della sostanza. Giulia Barranco

Potrebbe trattarsi di ipertensione da zenzero. Michele Rubertelli

La tisana secondo me conteneva una consistente dose di liquirizia. Leonardo Laudicina

Può essere che la causa del malore di Bellini sia un uso eccessivo e prolungato di tisane a base di zenzero? So che talora e sconsigliato l’ uso quotidiano perché rischia di alzare i valori della pressione sanguigna. Patrizia Carella

L’integratore Che assume il dott. Bellini è a base di liquirizia e ha provocato un iperaldosteronismo secondario con ipertensione. Antonella Marani

Utilizza tisana alla liquirizia. M.Cristina Cordioli