LA psicosi del coronavirus è entrata anche nel nostro ospedale», si rammaricò il dottor Sansilvestro. «Proteggere la comunità da una malattia non deve creare danno al malato stesso, ritardando diagnosi e cure, in attesa di accertamenti improbabili». Dopo un breve silenzio, il dottor Ugo Limiti tentò una difesa: «Il contatto con persone provenienti dalla Cina c’è stato 20 giorni fa. Da 10 giorni ha la febbre, diagnosticata come influenza. Quattro giorni fa, dopo una giornata in cui sembrava tutto passato, ha ripresentato febbre alta e un rapido peggioramento delle condizioni generali. Sarà anche la psicosi, ma la tosse, il dolore in petto, il malessere generale, la tachicardia fanno sospettare una polmonite». «…Ma alla radiografia del torace si vede solo l’ingrandimento dell’ombra cardiaca e un rinforzo diffuso della trama bronco-vasale. E la pressione?» «90/60, dal giorno del ricovero».

«Bene.Andiamo a fargli l’ultima visita». Il paziente era seduto sulla sedia ai piedi del letto. Il dottor Limiti lo invitò a mettersi sotto le coperte, ma Sansilvestro lo bloccò: «No, misuragli la pressione così, da seduto», poi disse: «Ha le caviglie gonfie, signor Incoronato, lo sapeva?». «No». «Preferisce stare seduto?». «Sto meglio. Quando sto coricato, mi aumenta il dolore in petto e respiro a fatica». «È scesa – disse Ugo – 80 su 50. E la frequenza oltre i cento».



Sansilvestro auscultò il torace: «Lei non è affetto da coronavirus.Ora la trasferiamo nel reparto più adatto alla sua patologia».Cosa avrà il signor Incoronato?