GIOVANNI è un cercatore di funghi. Ad agosto, dopo le prime piogge, va sempre nella sua piccola casa in montagna, in Abruzzo, e ci rimane fino ai primi di settembre. La casa è un po’ isolata: ha un piccolo giardino e un camino. Unico problema: gli insetti. Così, i primi giorni, li passa a pulire e a disinfestare. Appena arrivato, la mattina, pulisce la casa, il giardino e sistema la legna. La sera, stanco ma soddisfatto, non vede l’ora di godersi delle salsicce cucinate sul barbecue. Prepara la legna, indossa i guanti da giardino e comincia a lavorare pregustando la cena.

Dopo pochi minuti sul dorso della mano destra sente un fastidio, si toglie il guanto e vede due piccoli buchini, come se delle spine lo avessero punto. “Colpa mia” pensa “ non devo più mettere nella legna da ardere anche i rami di rosa canina secchi”. Dopo due ore sulla mano si forma una grossa vescicola: Giovanni comincia ad avere un male tremendo e si sente anche un po’ di febbre. Sono ormai le 20 di sera, che fare? Disinfetta la mano, che fa male, e va a dormire.

La mattina dopo chiama subito il suo medico. «Dottore, buongiorno, mi sono punto con delle spine la mano che ora è tutta gonfia, con una grossa vescica al centro. Ho anche un po’ di febbre e un forte dolore». «Venga in studio, la voglio vedere, ma si faccia accompagnare, non guidi lei». E così Giovanni si fa accompagnare a Roma. Appena entra nella stanza, il dottore si rende conto che deve fare il richiamo dell’antitetanica. La mano non gli piace, la disinfetta, prescrive un antibiotico e poi dice a Giovanni: «La ferita non mi piace e lei sembra molto sofferente, aspetti che chiamo un collega per un consulto». Intanto gli pratica una puntura di antidolorifico e una prima fiala di antibiotico. Al telefono il collega gli suggerisce di mandare subito Giovanni in un centro antiveleni.

La risposta al quesito di oggi: si tratta di morso del ragno violino – Cristina