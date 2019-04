LUCILLA

ha 13 anni, un bel fisico forte: è alta, robusta, molto sportiva. La ragazzina

recentemente è caduta sul campo da tennis e ha battuto tutte e due le ginocchia facendosi due belle abrasioni.

La mamma la porta dal dottore, che la medica, pulisce molto bene le abrasioni, le disinfetta, poi le copre con dei cerotti.

“Lucilla, devi fare la medicazione ogni due giorni, se hai problemi torna pure qui in studio che ci penso io”, le raccomanda il dottore, “perché non è una cosa grave, certo è dolorosa, fastidiosa, però attenzione, perché si possono facilmente infettare. Vanno pulite e disinfettate attentamente e puntualmente”. “Va bene dottore”, dice Lucilla, “ci starò attenta”. Dopo 10 giorni le ferite si sono riepitelizzate, tutto a posto, però, sotto il ginocchio destro in corrispondenza della parte inferiore della rotula, è comparsa una tumefazione, e fa

anche male. Lucilla torna così dal medico. “Vediamo”, le dice il dottore, “questa cosa qui prima non c’era, cosa hai fatto Lucilla nei giorni passati?”. “Beh, dottore, sono tornata a giocare a tennis, ho un torneo tra poco e mi sono allenata per bene, ma dopo due allenamenti il ginocchio ha cominciato a far male”. Il dottore la visita, le fa muovere l’articolazione, muove con le mani la rotula che è dolente, ed è evidente un aumento della temperatura in corrispondenza della parte inferiore della rotula. “Meglio prescrivere una radiografia, intanto metti del ghiaccio e aspettiamo la risposta”.