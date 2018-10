ELENA è un’anziana vispa e attiva che ha dei problemi di artrosi alle mani, soprattutto al pollice. Da qualche giorno alla radice del pollice destro è comparsa una tumefazione dolente, calda, del diametro di una lenticchia. Il pollice è dolorante, come sempre, non ha subito traumi. Telefona al dottore, che le dice di aspettare un giorno, vedere come va e di informarlo sulla situazione. Nel frattempo le prescrive un gel antidolorifico. Ma, il giorno dopo il diametro è raddoppiato, il dolore è aumentato, e la piccola area arrossata si è allargata. A quel punto decide di andare dal medico.

“Buona sera, dottore, sono venuta senza telefonare perché il pollice mi fa sempre più male e mi fa male anche il polso, ho messo quel gel che mi aveva suggerito e anche del ghiaccio, ma va sempre peggio”. Il dottore guarda bene il pollice destro e più in basso del primo metacarpo, all’altezza del capitello del radio. “Elena – dice il dottore – che ha fatto negli ultimi giorni? Qui non sembra artrosi, piuttosto un’infezione, ma non riesco a capire cosa le è accaduto”.

“Non so che dirle – risponde lei – non ho fatto nulla di nulla”. Il medico esamina meglio la zona: la base del pollice è molto dolorante e la cute intorno all’area arrossata è dolente e se si prova a spingere sul capitello del radio, al polso, il dolore è terribile. “Guardi Elena intanto le prescrivo un antibiotico per bocca, poi una radiografia per capire se è un problema di artrite da piogeni o un’artrite infettiva. La faccia il prima possibile”. Dopo 2 giorni Elena ritorna dal medico, è un po’ scocciata perché ha dovuto pagare la radiografia visto che non c’era posto per una urgente, ma sta meglio. Il medico guardando l’Rx esclama: “Questa non me l’aspettavo! Continui gli antibiotici, poi decideremo cosa fare” .

Medico di medicina generale, vice presidente Fimmg

