In parte nascosto dal cappello, si intravede il viso di Giacomo, un bimbo di 3 anni. La madre lo sta accompagnando dal pediatra perché ha un occhio gonfio. La tumefazione frontale, sopra l’orbita sinistra, è evidente, dolente. E c’è anche un lieve arrossamento della palpebra, ma non secrezione oculare. “Forse un insetto”, dice il pediatra.

Giacomo vive in un casale nel verde. E gioca spesso in giardino e a volte si addormenta al sole. La tumefazione non sembra ridursi. Giacomo non sta bene. Il pediatra concorda che l’occhio appare più gonfio, anzi, sembra proprio protendere verso l’esterno. Per il resto il bimbo sembra stare bene, anche se il medico decide di visitarlo. La cute è rosea, le mucose ben idratate. L’obiettività cardiaca e toracica è normale, l’addome trattabile, con milza e fegato appena palpabili. Non ci sono linfonodi ingrossati, eccezion fatta per un lieve ingrossamento dei linfonodi del collo. Il medico consiglia di andare al pronto soccorso per una serie di accertamenti. Ecco i risultati degli esami del sangue: l’emocromo è normale, gli indici di infezione appena mossi: la proteina c reattiva è 1.26 mg/dl (con valori normali <0,5 mg/dl).

La tomografia computerizzata mostra una formazione ovalare periorbitaria sinistra con erosione dell’osso frontale sottostante. L’ecografia dell’addome conferma una milza di dimensioni ai limiti superiori, ad ecostruttura omogenea, mentre il fegato è normale. Cosa avrà Giacomo?



* Segretario nazionale Sip (Società italiana pediatria)

Cellulite orbitaria – dott Roberto Polisca – Urbino

Cellulite orbitaria – Giulia Barranco

Pseudotumor infiammatorio orbitario – Davide Avenoso, studente medicina 6 anno