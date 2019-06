IL caldo è finalmente scoppiato; otiti e bronchiti sono fortunatamente un brutto ricordo di un freddo inverno. Armati di secchielli e palette, i bambini iniziano a trascorrere le prime giornate al mare. Tra di loro c’è anche Francesco. Ma una mattina, anziché imboccare la strada del mare, la mamma porta il suo bambino dal dottore.



Francesco infatti da quasi una settimana presenta un fastidio al sederino. Inizialmente la mamma l’aveva associato al pannolino: l’asilo era finito da pochi giorni e Francesco aveva compiuto i 3 anni, l’età giusta “per le mutandine. Da un paio di giorni però Francesco dorme male, sembra aver dolore e si lamenta nel sonno”, racconta la mamma.

“A volte togliere il pannolino non è così facile”, spiega il dottore, “può capitare che i bambini tendano a trattenere il più possibile le feci, che possono così diventare dure. Il bambino sente dolore, perché si possono formare delle piccole lesioni sulla pelle, al loro passaggio”. La mamma annuisce: “In effetti prima Francesco era sempre regolare, ora spesso dobbiamo aiutarlo”. Il pediatra consiglia cibi integrali, frutta, verdura e legumi, e abbondante acqua durante la giornata. Passano i giorni ma il dolore non migliora. Anzi Francesco si sveglia piangendo, anche quando dorme nel lettone di mamma e papà. Il pediatra visita di nuovo il bimbo e in effetti nota delle lesioni perianali. Francesco al mare è stato senza pannolino a contatto con la sabbia. Potrebbe essere stato “pizzicato” da qualche insetto.



“La sabbia sembrava pulita”, tenta di giustificarsi la madre. Il pediatra però le spiega che, anche se apparentemente pulita, potrebbe comunque ospitare piccoli batteri che si attaccano alla pelle umida del bambino perché sudata. La tranquillizza: applicando alcuni prodotti topici, la pelle tornerà normale in poco tempo. Ma purtroppo ancora non c’è il lieto fine: dopo meno di una settimana, anche il papà inizia a sentire fastidio o meglio un forte prurito perianale. Sarà una malattia contagiosa?

Pediatra, segretario nazionale Sip



Ecco le vostre risposte