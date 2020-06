“Dottore, dottore, è ritornata la signora Anna Modena, ricorda? La partoriente affetta da Covid”. La caposala era raggiante ed emozionata, per la visita della signora che le ricordava una battaglia fatta di sofferenze, ma con un lieto fine. “Ricordo perfettamente – rispose Sansilvestro – ha partorito qui circa un mese fa, ma dimettemmo entrambi in buona salute. Cos’è successo?”.

“E’ venuta per il figlio. Vomita e ha febbre. Teme una ricaduta. E’ giù in triage, in attesa del risultato del tampone”. “Falla salire se sarà negativo”.

Dopo due ore la signora Modena entrò nella stanza di Sansilvestro e spiegò al medico i sintomi del piccolo: “Dopo ogni poppata vomita. A volte dopo pochi minuti, a volte dopo un’ora. Ha iniziato quattro giorni fa e non smette. E’ cresciuto bene finora, nel giusto, ma, se rimette sempre, cosa può assimilare?”.

“E la febbre?”, chiese Sansilvestro.

“Ora non ne ha. C’è stato qualche decimo fino a ieri, ma non è mai arrivata a trentasette e mezzo”.

“Lei è stata ricoverata a tre settimane dal parto. Non le abbiamo dato la clorochina, ma l’azitromicina sì, vero?”.

La signora annuì. “Quindi, al momento del parto era già guarita, ma latte niente. Ha continuato ad usare il latte consigliato dai pediatri? E non ha somministrato al piccolo alcun farmaco?”.

“No, mi sono attenuta ai consigli vostri. Sempre lo stesso latte e solo le vitamine che mi avete dato voi”.

Sansilvestro invitò la donna a spogliare il bimbo per la visita, al termine della quale concluse: “Signora, mi dispiace: dovremo ospitarla di nuovo per un breve periodo. Telefoni a suo marito. Non le conviene ritornare a casa. Niente di grave, ma il piccolo ha bisogno di essere nutrito per via venosa, fino al giorno dell’intervento. Stia tranquilla: un intervento semplice ma necessario. Nulla a che vedere con quello che ha passato un mese e mezzo fa”.

LA RISPOSTA ALL’ULTIMO QUIZ

Perché il lattante ha la pancia che rientra?

Il lattantino soffriva di doppio arco aortico. Si tratta di una anomalia vascolare dovuta a mancata regressione di strutture embrionali. Fa parte di patologie chiamate “anelli vascolari”, la persistenza cioè di strutture vascolari indebite che possono comprimere le vie aeree o digestive, trachea e/o esofago. In questo caso era compressa la trachea con sintomi di dispnea e stridore. Nei casi molto sintomatici o a rischio di danno permanente delle strutture coinvolte la soluzione è chirurgica

Il primo a indovinare è stato Andrea Emanuele:

Il bambino potrebbe avere un doppio arco aortico (da qui il cardiologo “mi sembra di vedere doppio”), ossia una rara anomalia congenita facente parte della categoria degli anelli vascolari: l’aorta ascendente si biforca, formando due archi aortici che costituiscono un anello intorno alla trachea e all’esofago causando compressione. Gli anelli vascolari si presentano in diverse varianti anatomiche, la maggior parte delle quali non dà sintomi; il doppio arco aortico causa invece quasi sempre difficoltà respiratorie che si manifestano alla nascita o nei primi mesi di vita. Essendo stato diagnosticato dopo la nascita e non nel feto, è opportuno eseguire una TAC per conferma e intervenire prima possibile, perché il danno tracheale potrebbe diventare irreversibile con l’instaurarsi di tracheomalacia (conversione degli anelli tracheali cartilaginei in membranosi e indebolimento permanente della trachea).