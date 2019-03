Allarmato per il dolore chiama subito il dottore: sono le 4 del pomeriggio. Il medico risponde che ha lo studio pieno, ma andrà in tarda serata, intanto prenda un antidolorifico. Alle 21,30 suona il campanello di casa. È il medico. «Mi scusi, Eugenio, ho fatto davvero tardi, ma avevo molte visite, lei come sta?».«Male, dottore, il dolore è forte, sarà la mia ernia che dopo gli sforzi che ho fatto dà fastidio».



«Vediamo…», dice il dottore, «si riesce a stendere?». Con difficoltà Eugenio arriva sul divano e riesce a malapena a mettersi sdraiato: è pallido, sudaticcio. Il medico gli alza tutte e due le gambe e chiede se aumenta il dolore. «No, non molto, ma mi fa male un po’ male». Il medico mette le mani sull’addome ma c’è qualcosa che non lo convince. «Eugenio, chiamiamo l’ambulanza, meglio andare subito in ospedale per degli accertamenti, non me la sento di farla stare a casa stanotte».

*medico di medicina generale, vice segretario nazionale Fimmg





